Pub

Propostas de Sporting e FC Porto não foram sequer admitidas para discussão

Bruno de Carvalho e Pinto da Costa, presidentes do Sporting e FC Porto, respetivamente, abandonaram ao final da manhã a reunião da Liga pelo facto das propostas que os dois clubes apresentaram não terem sido admitidas para discussão.

"O Sporting e o FC Porto apresentaram propostas e o G15 recusou a admissão das mesmas. Curiosamente a proposta do FC Porto era a correção de gralhas que estavam nos regulamentos e que toda a gente reconhecia", revelou Pinto da Costa, antes de criticar a postura dos restantes membros dos clubes mais pequenos.

"Se o G15 quisesse conversar tinha de admitir as propostas dos outros, nem que depois votasse contra. Mas nem sequer querem ouvir e depois vêm dizer que querem diálogo entre todos. A partir daí entendi que não estava ali a fazer? Nada", salientou.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Já Bruno de Carvalho, através de um comunicado no Facebook, também não poupou nas críticas aos seus homólogos dos outros clubes.

"A Liga tem um modelo de gestão aprovado que é constituído por uma direcção e grupos de trabalho.

Este auto-denominado G15 - 3, decidiu substituir-se à Liga e fazer propostas directamente numa AG, mas numa total hipocrisia, que denunciei in loco, "apelando ao diálogo" quando nunca o quiseram.

Esta AG feita à pressa, que aconteceu depois do "ultimato" da FPF para a Liga reunir até ao final do ano, foi claramente uma manipulação política, nada teve a ver com futebol, e, para além da insensatez de ser marcada no último dia útil do ano em que, ainda por cima, tem vários jogos marcados.

A cobardia por não quererem ver as suas propostas rejeitadas, muitas delas uma perfeita aberração, fez com que chumbassem a admissão das propostas do Sporting CP e do FC Porto (esta situação da admissibilidade já está a ser vista pelo departamento jurídico se não é motivo para impugnação visto que as 3 propostas foram apresentadas dentro dos prazos regulamentares).

Houve pelo menos um presidente que andou pelos corredores da Liga a pedir aos clubes para votarem contra as propostas do Sporting CP e do FC Porto, só porque sim. Deplorável para quem fez, execrável para quem aceitou não pensar pela sua cabeça.

Decidi, assim, abandonar a AG com toda a comitiva do Sporting CP. E como o modelo de gestão aprovado da LIga foi colocado em causa por este G15 - 3, pedi ao representante do Sporting CP na direcção da LIga para suspender de imediato as suas funções, até que seja esclarecido qual é afinal o modelo de governação da LIga, e também comigo abandonar a AG.

O futebol português não pode ter actos de cobardia, de atitudes deploráveis e de falta de democracia.

Se este ano tem sido revelador de alguns dos piores episódios da história do futebol, acabar o ano com esta AG miserável é coerente.

Vergonha!", lia-se.