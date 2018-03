Pub

Processo resulta de uma queixa-crime de Paiva dos Santos

Bruno de Carvalho foi ouvido no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa e saiu como arguido, num processo que resulta de uma queixa-crime de João Pedro Paiva dos Santos. Processo está ainda em fase de inquérito, segundo avança o Record.

Bruno de Carvalho é acusado de difamação, devassa da vida privada, violação de correspondência ou de telecomunicações e instigação pública a crime.

O mesmo jornal adiante que, além do líder leonino serão também ouvidos pelo DIAP o diretor de comunicação do Sporting, Nuno Saraiva, e dois elementos da direção da Sporting TV: Rui Miguel Mendonça e Sérgio Sousa.

Na base do assunto está uma publicação de Facebook do presidente dos leões que acusou Paiva dos Santos de conluio com Pedro Guerra, comentador do Benfica. Paiva dos Santos terá, em maio do ano passado, o mês seguinte à referida publicação, apresentado queixa-crime.

Contactado pelo DN, Nuno Saraiva, diretor de comunicação do Sporting, não quis fazer comentários.

