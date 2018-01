Pub

O presidente do Sporting respondeu às acusações do ex-futebolista do Futebol Clube do Porto a Manuel Fernandes no programa "Play-Off"

Bruno de Carvalho insultou hoje, na rede social Facebook, Rodolfo Reis, depois de o ex-futebolista do Futebol Clube do Porto insinuar, no programa "Play-Off" da SIC Notícias, que o sportinguista Manuel Fernandes usa "cartilha".

Durante o programa que decorreu no domingo, dia 14 de janeiro, em que se discutia o jogo da Primeira Liga entre o Sporting Clube de Portugal e o Clube Desportivo das Aves - que os leões venceram por três a zero -, o portista Rodolfo Reis afirmou que Manuel Fernandes usa "cartilha" e que é "empregado do Sporting" que "beija" o "rabo ao presidente".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Bruno de Carvalho veio responder aos comentários do "labrego" Reis, escrevendo na sua página da plataforma que "são este tipo de pessoas baixas que andam pela TV a poluir tudo".

O presidente do Sporting acusa ainda: "Quem foi almoçar com o JJ e lamber-lhe o rabo foste tu". Bruno de Carvalho defende Manuel Fernandes: "O 'empregado' do Sporting tudo o que ganhou foi com esforço, dedicação e devoção... Já tu nunca te livrarás de ser um vendedor de fruta! Tu não precisas de cartilha, basta-te um 'quinhentinos'".