O avançado da equipa B integra o lote de convocados do FC Porto para a visita de terça-feira ao terreno do Besiktas, da quinta e penúltima jornada do Grupo G

O avançado, que já fez 12 jogos pela equipa secundária dos 'dragões' esta temporada, é a grande novidade na convocatória do treinador Sérgio Conceição, que volta a contar com o mexicano Herrera, que falhou por lesão o triunfo sobre o Portimonense (3-2), na Taça de Portugal.

Otávio, Marega e Soares continuam fora das escolhas do treinador 'azul e branco', por lesão.

Ainda hoje, o líder da I Liga parte para Istambul, onde, na segunda-feira, Sérgio Conceição e um jogador vão fazer a antevisão à partida com o Besiktas, às 14:30 (17:30 locais), numa conferência de imprensa que antecede o treino de adaptação ao Besiktas Park.

O FC Porto, segundo classificado do Grupo G, com seis pontos, joga na terça-feira, às 17:00, com o Besiktas, líder com 10, numa partida que será arbitrada pelo espanhol Antonio Mateu Lahoz.

Lista de 20 convocados:

- Guarda-redes: Iker Casillas e José Sá.

- Defesas: Maxi Pereira, Marcano, Alex Telles, Layún, Ricardo, Reyes, Felipe e Diogo Dalot.

- Médios: Hernâni, Óliver, Herrera, André André, Danilo e Sérgio Oliveira.

- Avançados: Bruno Costa, Brahimi, Corona e Aboubakar.