O treinador português assumiu esta quinta-feira o comando técnico do APOEL Nicósia, anunciou o clube da liga cipriota de futebol, sem adiantar a duração do vínculo.

Depois de ter deixado o AEL Limassol no início do mês, Baltazar mantém-se no Chipre, agora para comandar o pentacampeão local, que tem o português Nuno Morais no plantel.

O APOEL ocupa o segundo lugar do play-off de apuramento de campeão, a três pontos do líder Apollon Limassol.