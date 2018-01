Pub

Foi o terceiro golo do extremo português esta época no campeonato alemão

Bruma foi o autor do golo do RB Leipzig no empate desta tarde, na receção ao Hamburgo, em jogo da 20ª jornada do campeonato alemão. O extremo português adiantou a sua equipa aos 9 minutos, mas os visitantes empataram por Kostic, aos 29'.

Foi o terceiro golo de Bruma na Bundesliga, permitindo que a sua equipa mantivesse a quinta posição, mas agora com a companhia do Borussia Dortmund, que só somou um ponto na receção ao Friburgo (1-1).

Nos outros encontros da jornada, destaque para a goleada do Bayern Munique, em casa, diante do Hoffenheim, por 5-2. Curiosamente, aos 12 minutos os visitantes venciam por 2-0, mas os bávaros deram a volta com golos de Lewandowski, Boateng, Coman, Arturo Vidal e Wagner.