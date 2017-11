Pub

Os brasileiros festejaram ao vencerem no reduto dos argentinos do Lanús por 2-1, na segunda mão da final. Em casa já tinham vencido por 1-0. Vão disputar o Mundial de clubes

Depois do triunfo caseiro por 1-0, o conjunto comandado por Renato Gaúcho venceu na Argentina com tentos de Fernandinho, aos 27 minutos, e de Luan, aos 42, repetindo os triunfos de 1983 e 1995. José Sand, de 37 anos, reduziu, aos 75, de grande penalidade.

Ao arrebatar a Taça Libertadores, o Grêmio, vencedor da Taça Intercontinental em 1983, segue diretamente para as meias-finais do Mundial de clubes, nas quais defrontará o Pachuca, do México, ou o Wydad Casablanca, de Marrocos, a 12 de dezembro.