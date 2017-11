Pub

Sortes distintas para os rivais: bracarenses venceram o Hoffenheim (3-1), vimaranenses foram goleados em Salzburgo (3-0)

O Sporting de Braga soube reagir às adversidades, o Vitória de Guimarães afundou-se na depressão: para os arquirrivais minhotos, ontem, viveu-se mais uma jornada antagónica na Liga Europa. Os bracarenses venceram em casa o Hoffenheim (3-1) e festejaram o apuramento para a fase seguinte da competição. Já os vitorianos foram goleados em Salzburgo (3-0) e complicaram as contas - mas ainda podem sonhar.

O Sporting de Braga garantiu pela sétima vez a presença nos 16 avos-de-final da Liga Europa/Taça UEFA. O regresso, dois anos depois, a esta fase, foi assegurado com sofrimento e superação - como tinham sido conquistados, nos minutos finais, os triunfos caseiros sobre AIK (2-1, após prolongamento), FH (3-2) e Istambul Basaksehir (2-1) em rondas anteriores da competição.

Os arsenalistas deram uma lição de eficácia, a abrir e a fechar a partida. Marcelo Goiano fez o 1-0, logo ao minuto 1, com um remate à entrada da área, a aproveitar uma sobra. E, depois do empate do Hoffenheim - Uth empurrou para o fundo da baliza, na sequência de um livre, aos 74" -, Fransérgio comandou a reação. O médio brasileiro encostou para 2-1, a passe de Ricardo Esgaio, a concluir um rápido contra-ataque, aos 82". E fechou o resultado, atirando para a baliza deserta (a 40/50 metros de distância) já em cima do minuto 90".

Além de garantir a passagem aos 16 avos-de-final, o triunfo deixa o Braga - por agora - no 1.º lugar do grupo C, pois o Ludogorets perdeu com o Istambul Basaksehir (1-2). "Valorizámos o futebol português, o Braga e este grupo de trabalho, de forma justa e merecida. Estamos satisfeitos com o que fizemos. Vamos continuar fortes e firmes", disse, no final, o treinador Abel Ferreira.

Quanto ao Vitória de Guimarães, não foi feliz. Praticamente inofensivo, tombou em Salzburgo: Dabbur cabeceou para o 1-0, ao minuto 26; Ulmer rematou cruzado, de fora da área, para 2-0, aos 45"; e Hee-Chan Hwang empurrou para o 3-0, aos 67". Com o triunfo, o RB Salzburgo assegurou o apuramento para a fase seguinte, no 1.º lugar do grupo I.

No entanto, o 1-1 no outro jogo do grupo, entre Konyaspor e Marselha, manteve os vitorianos com ténues hipóteses de qualificação para a fase seguinte: na última jornada, terão de vencer, em casa, os turcos e esperar por uma derrota dos franceses na receção ao Red Bull Salzburgo. "Espero que [os austríacos] sejam profissionais e vão a Marselha para vencer. Nós obviamente temos de fazer o nosso trabalho", perspetivou o técnico Pedro Martins.

De resto, ontem também Villarreal (A), Partizan (B), AC Milan (D), Atalanta (E), Lyon (E), Viktoria Plzen (G), Östersunds (J), Nice (K) e Real Sociedad (L) se juntaram a Dínamo Kiev (B), Steaua (G), Arsenal (H), Lazio (K) e Zenit (L) no lote dos clubes já apurados para os 16 avos-de-final - André Silva bisou na goleada milanesa sobre o Áustria Viena (5-1).