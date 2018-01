Pub

O tetracampeão em título Benfica venceu hoje por 3-1 no reduto do Sporting de Braga e ascendeu, provisoriamente, ao segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, em encontro da 19.ª jornada.

O argentino Salvio, aos 11 minutos, o brasileiro Jonas, que apontou o 21.º tento na prova, aos 64, e o mexicano Raúl Jiménez, aos 90+1, selaram o triunfo dos 'encarnandos', o primeiro e terceiro após assistências do argentino Cervi.

Com este resultado, o Benfica passou a somar os mesmos 43 pontos do Sporting e menos dois do que o FC Porto, formações que ainda não aturam na ronda, enquanto o Sporting de Braga, pelo qual marcou Paulinho, aos 74 minutos, manteve-se em quarto, com 37.

Os golos

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Combinação de argentinos, com Cervi a desmarcar Salvio na área, este na cara de Matheus desvia para o fundo das redes. Está feito o primeiro da noite!

Grande golo do brasileiro, a fugir à marcação e de cabeça a empurrar para o fundo das redes de Matheus. O cruzamento é de André Almeida.

Cruzamento largo de Ricardo Horta, Varela sai da baliza em falso e deixa-a à disposição de Paulinho, que de cabeça, reduz para os bracarenses.

Cervi cruza para o avançado mexicano, que livre de marcação e à vontade, remata de primeira e faz o 3-1.

Os casos

Falta de Jardel sobre Ricardo Horta, bola para os bracarenses.

Jonas ficou a reclamar grande penalidade e Artur Soares Dias recorre ao VAR para analisar a jogada. Entende que não há nada e manda seguir.

As melhores jogadas

Não chega Fábio Martins! Cruzamento de Paulinho para o segundo poste, Fábio Martins chega atrasado e falha o desvio.

Remate do meio da rua de Danilo, a bola sai à figura de Bruno Varela, que defende a dois tempos mas consegue segurar.

Bom trabalho de Salvio na área, a tirar da frente o defesa adversário e a atirar à baliza de Matheus, que defende!

Remate traiçoeiro de Jonas, quase surpreendia Matheus, mas o guarda-redes brasileiro consegue encaixar.

Grimaldo! Remate forte de fora da área, Matheus defende.

Cruzamento perigoso de Cervi, Matheus não segura mas consegue tirar da zona de perigo.

Ao lado! Krovinovic a arranjar espaço de remate, a bola sai ao lado. Perigoso...

O que falha Ricardo Horta! Cruzamento de Esgaio para o companheiro de equipa, a defesa encarnada não consegue o corte, Horta tinha tudo para empatar, mas falha o desvio.

Ao poste! Cruzamento para a área, Jardel desvia de cabeça e acerta no ferro. Cervi ainda recupera e mete no segundo poste, mas Jonas acaba por não conseguir cabecear eficazmente.

Saída do SL Benfica em contra-ataque, rápida progressão de Grimaldo, a atirar para as mãos de Matheus.

Bola tensa de Salvio, que tentava meter em Jonas no segundo poste, mas Matheus a interceptar.

Outra vez Varela, na sequência do canto, não arrisca e desvia o cabeceamento de Rosic junto ao ângulo para novo canto.

Aperta o SC Braga! Esgaio serve Horta que atira à baliza encarnada, valeu Varela a fazer a mancha e a fechar bem o ângulo.

Por cima! Cabeceamento de Rosic após um canto, a atirar com perigo à baliza encarnada, não passou longe...

Jiménez teve nos pés o 3-1! O mexicano a recuperar uma bola a meio-campo, muito rápido a subir, mas na cara de Matheus pica a bola por cima da baliza. Que falhanço.