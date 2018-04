Pub

O Borussia Dortmund recebeu e venceu este domingo o Estugarda, por 3-0, e colocou-se a apenas um ponto do segundo lugar, na 29.ª jornada da liga alemã.

A equipa de Dortmund aproveitou da melhor forma o surpreendente desaire do Schalke 04 no campo do Hamburgo (3-2), que era então último e passou a 17.º, e ficou mais perto do segundo posto, numa ronda em que o Bayern Munique confirmou o seu sexto título consecutivo.

Sem Raphael Guerreiro, lesionado, o Borussia Dortmund chegou ao triunfo com golos do norte-americano Pulisic, aos 38 minutos, do belga Batshuayi, aos 48, e de Philipp, aos 59.

Além de colocar pressão sobre o Schalke 04, o Borussia ficou provisoriamente com cinco pontos de vantagem sobre o Leipzig, quarto, que defronta na segunda-feira o Bayer Leverkusen, quinto.

O Estugarda, que continua sem contar com Carlos Mané, a recuperar de lesão grave, caiu para o nono lugar.