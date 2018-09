© Scanpix/Vidar Ruud via REUTERS

Usain Bolt ainda não desistiu de ser futebolista. O antigo atleta que ainda é o recordista mundial dos 100 metros jogou esta terça-feira pelos noruegueses do Stromsgodset, num jogo particular com a seleção de sub-19 da Noruega.

O jamaicano, que usou o número 9.58 em homenagem ao seu recorde mundial, entrou em campo aos 70 minutos, quando a sua equipa perdia por 1-0, e falhou um golo de forma incrível, que daria o empate no jogo. Bolt respondeu a um cruzamento da esquerda com um cabeceamento, na pequena área, que saiu... para trás.

Confira aqui a exibição de Usain Bolt.

No final da partida, Bolt lembrou que "esta foi a primeira vez" que teve "uma semana de treinos com uma equipa de futebol", tendo depois agradecido a oportunidade que lhe foi dada: "Obrigado pela receção e pela energia. Continuarei a acompanhar esta equipa, para ver quem marca golos e quem os falha."

O Stromsgodset fez questão de assinalar o momento na sua conta oficial do Twitter: