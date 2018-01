Pub

O Boavista ascendeu hoje ao sétimo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Marítimo por 2-1, depois de começar a perder, em encontro da 20.ª jornada.

Os insulares adiantaram-se aos oito minutos, por Everton, mas os 'axadrezados' deram a volta ao resultado, com tentos de Mateus, aos 43 - na recarga a um penálti polémico validado pelo VAR e falhado por David Simão -, e Yusupha, aos 80.

A formação de Jorge Simão passou a somar 27 pontos, colocando-se a apenas dois do Marítimo, que somou o sexto jogo consecutivo sem ganhar e segue no sexto posto, com 29.