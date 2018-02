Yusupha bisou no triunfo do Boavista sobre o Vitória de Setúbal

Yusupha bisou no triunfo caseiro dos axadrezados (4-0), que conservaram o 7.º lugar do campeonato. Sadinos continuam um ponto acima dos lugares de despromoção.

O Boavista goleou este domingo o Vitória de Setúbal, por 4-0, em jogo da 24.ª jornada da I Liga. Henrique (12 minutos), Yusupha (45+1' e 71') e Mateus (53') apontaram os golos dos axadrezados, que somaram a quarta vitória consecutiva em casa.

Frente a uma equipa que ainda não venceu fora, o Boavista foi imperial: ao intervalo já vencia por 2-0 e acabou selar a goleada ao meio da segunda parte, com o bis do gambiano Yusupha.

Com o triunfo, a formação de Jorge Simão conservou o 7.º lugar da I Liga, com 33 pontos: está a três do Desportivo de Chaves (sexto) e quatro do Rio Ave (quinto). Já comandados de José Couceiro continuam no 15.º posto, com 21 pontos, um acima da linha de água.