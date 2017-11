Pub

Vitória permite aos algarvios subirem ao 8.º lugar da I Liga

Dois golos do japonês Shoya Nakajima permitiram este sábado ao Portimonense vencer na receção ao Tondela por 2-0, em jogo da 12.ª jornada da I Liga.

O avançado japonês marcou o seu primeiro golo no encontro aos 31 minutos, tendo anotado o segundo aos 74 minutos, dando maior tranquilidade à sua equipa.

Com esta vitória, a equipa orientada por Vítor Oliveira sobe ao oitavo lugar com 15 pontos, enquanto o conjunto de Pepa baixa ao 12.º posto com 12.