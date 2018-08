Bilhetes para a final à venda esta quarta-feira mas sem hora marcada através da FPF

Acabou o sonho do Caldas. O Desp. Aves estreia-se no Jamor

Os bilhetes para a final da Taça de Portugal, que a 20 de maio vai colocar frente a frente Sporting e Desportivo das Aves no Estádio Nacional, vão começar a ser comercializados esta quarta-feira, pelos dois clubes e pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que tem uma quota de bilhetes muito reduzida.

Muitos adeptos têm tentado esta manhã, sem sucesso, adquirir o ingresso no site da FPF, mas têm sido confrontados com a mensagem "não existem eventos com bilhetes disponíveis". Quem esperou durante a noite, ainda viu uma mensagem com um link para a compra de bilhetes, por volta das 6.40, e entrou em lista de espera, mas pouco tempo depois o site acabou por ir abaixo. Ao início da tarde a federação voltou a abrir a venda de bilhetes, mas o site continua com dificuldades.

Segundo apurou o DN, o início da venda de bilhetes não tem hora marcada, embora esteja confirmado que vá arrancar esta quarta-feira.

Sporting e Desportivo das Aves também vão começar a vender bilhetes também esta quarta-feira, mas vão fazê-lo de forma condicionada, de forma a privilegiar sócios (no caso avense) e associados com Gamebox mais antigas (no caso leonino).