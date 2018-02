| Andrew Boyers / Action Images via Reuters

Bernardo Silva festejou o quinto golo com a camisola do Manchester City (primeiro na Liga dos Campeões)

Pub

Houve marca portuguesa na vitória do Manchester City em Basileia, em terça-feira, no arranque dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

O Manchester City goleou o Basileia, fora de casa (0-4). E o Tottenham empatou no terreno da Juventus (2-2). Os jogos da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões 2017/18 arrancaram, esta terça-feira, com as duas equipas inglesas a ficarem bem posicionadas para seguirem em frente na competição.

Em Basileia (Suíça), houve marca portuguesa na goleada do City. Bernando Silva, ao minuto 18, marcou o segundo golo da equipa treinada por Pep Guardiola: assistido por Sterling, parou no peito e rematou em arco, sem hipóteses para Vaclik.

Antes (14'), já Gündogan tinha posto os ingleses em vantagem. E depois Agüero (23') e o mesmo Gündogan (53') haviam de completar a goleada. O Manchester City fica com um pé e meio nos quartos-de-final da Champions.

Igualmente bem posicionado (mas não tanto) ficou o Tottenham. O emblema londrino foi empatar a Turim, recuperando de uma desvantagem de 2-0, depois de Higuaín ter feito o bis mais rápido da história da competição (em oito minutos e sete segundos).

O avançado argentino marcou aos 2' e aos 9', de grande penalidade. Mas falhou um segundo penálti, aos 45'. Pelo meio, o Tottenham recuperou: aos 35', Harry Kane reduziu a desvantagem. E, por fim, aos 71', Eriksen empatou tudo.

Os oitavos-de-final da Liga dos Campeões continuam esta quarta-feira, com os jogos FC Porto-Liverpool e Real Madrid-Paris SG. A 20 de fevereiro há as partidas Chelsea-Barcelona e Bayern Munique-Besiktas e dia 21 realizam-se os encontros Shakhtar Donestsk-Roma e Sevilha-Manchester United.