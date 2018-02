Pub

Velhos rivais voltam a encontrar-se hoje, com quatro recentes campeões europeus de cada lado. Zé Carlos e Zezito, históricos de águias e leões, analisam o momento das duas equipas

Benfica e Sporting defrontam-se nesta tarde na Luz (14.15, TVI), num jogo da 18.ª jornada do Campeonato Nacional de futsal que surge num contexto especial, depois do título de campeão da Europa alcançado por Portugal com o contributo de quatro jogadores leoninos (André Sousa, João Matos, Pedro Cary e Pany Varela) e outros tantos dos encarnados (André Coelho, Bruno Coelho, Tiago Brito e Fábio Cecílio).

O Sporting segue cem por cento vitorioso na competição, enquanto o Benfica está na segunda posição, a seis pontos de distância, depois de ter sido derrotado pelo Belenenses na última ronda antes da interrupção do campeonato para a seleção ir disputar o Europeu. Em caso de vitória verde e branca, o primeiro classificado da fase regular ficará praticamente encontrado, enquanto um triunfo encarnado reacenderá essa discussão a seis jornadas do fim.

Zezito, sete vezes campeão nacional pelo Sporting (quatro como jogador e três como adjunto), acha que o dérbi de hoje vai ter a mesma faísca de sempre. "Se espero um ambiente mais calmo depois do título europeu? Sinceramente não. Como sempre, será difícil que os jogadores consigam abstrair-se da envolvência dos adeptos e da importância deste grande jogo", defende ao DN, ainda antes de o Sporting ter anunciado recusar um convite do Benfica para uma homenagem conjunta aos atletas de ambas as equipas que conseguiram o título pela seleção.

A mesma opinião tem Zé Carlos, histórico ex-guarda-redes do Benfica, que chama a atenção para os recentes confrontos entre as duas equipas: "Depois de três vitórias do Sporting nos jogos desta época [3--2 na Supertaça, 2-1 na Taça de Honra da AF de Lisboa e 5-2 na primeira volta do campeonato], o Benfica conseguiu finalmente reagir e ganhou na final da Taça da Liga [5-2]. E, por isso, o Sporting tudo vai fazer para voltar a ganhar, tal como o Benfica, para mostrar que o último triunfo não foi por acaso."

Entre os recentes campeões europeus que vão a jogo, Zé Carlos entende que os do Benfica poderão desempenhar um papel mais determinante. "Nesta época, os do Sporting têm tido uma taxa de utilização bastante inferior. Tenho a certeza, por exemplo, de que o Pedro Cary e o João Matos vão jogar pouco tempo neste dérbi. Já no Benfica, acredito que o Bruno Coelho e o Fábio Cecílio possam ter grande preponderância", perspetiva.

Zezito concorda que "o Benfica fez uma maior aposta no jogador português, enquanto o Sporting preferiu ir buscar mais estrangeiros, o que se compreende, devido à fortíssima aposta para tentar vencer a UEFA Futsal Cup". No entanto, não deixa de expressar uma mistura de sentimentos em relação ao elevado número de estrangeiros nos dois grandes lisboetas. "Na minha opinião, os jogadores portugueses lucram com a chegada dos estrangeiros que têm qualidade, como é manifestamente o caso dos atletas que representam o Sporting. No entanto, acho que existe algum exagero, mas esse é um problema que compete ser resolvido pelas entidades que organizam as competições em Portugal", sublinha.

Analisando o comportamento dos futsalistas de Benfica e Sporting no último Europeu, Zé Carlos destaca as exibições de Bruno Coelho, "não só pela qualidade que demonstrou, mas também pela sua atitude competitiva, que conseguiu contagiar os colegas". Do lado dos sportinguistas, enaltece André Sousa, que, na sua opinião, "é um guarda-redes superior ao seu colega de clube Marcão". Já Zezito não consegue eleger um destes dois guardiões, mas pensa que o português parte em vantagem para jogar mais tempo no dérbi, "pois está em excelente forma e permitirá libertar uma vaga para um estrangeiro".

Zé Carlos não duvida de que o título europeu "pode dar um novo impulso ao campeonato português", que já classifica como "o terceiro melhor da Europa, a seguir ao espanhol e ao russo, não só devido à qualidade e estrutura das equipas, mas também aos salários pagos". Zezito pensa que ainda há muito a fazer. "Se estamos a discutir a possibilidade de o Sporting terminar a fase regular do campeonato sem derrotas, é porque a qualidade de grande parte das equipas é fraca. Temos de aproveitar a onda e conceder mais apoios aos outros clubes, para que o desnível diminua", defende.

Para hoje, Zé Carlos acha que o Benfica "é ligeiramente favorito, pelo facto de jogar em casa", enquanto Zezito defende: "Pode ser um chavão, mas nunca se sabe quem pode ganhar o dérbi."