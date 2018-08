Empate no dérbi lisboeta dá titulo ao FC Porto

Sporting e Benfica não foram além de um empate a zero este sábado no Estádio José Alvalade, em partida da 33.ª jornada da I Liga, e ficaram ambos impossibilitados de alcançar pontualmente o líder FC Porto, que assim assegurou a conquista do 28.º título nacional.

O Benfica esteve melhor durante a primeira parte, tendo acertado por duas vezes no poste, a primeira por Rafa, aos 8 minutos, e a segunda por Pizzi, aos 38. No segundo tempo, foram os leões a estar ligeiramente melhor, ainda que sem criar ocasiões flagrantes.

Este empate vai dando o 2.º lugar aos encarnados, mas se as duas equipas continuarem pontualmente igualadas no final do campeonato, serão os verde e brancos a terminarem a época como vice-campeões, uma vez que levam vantagem no confronto direto, pois empataram a um golo na Luz.

Onzes iniciais:

Sporting - Rui Patrício; Piccini, Coates, Mathieu e Fábio Coentrão; William Carvalho e Battaglia; Gelson Martins, Bruno Fernandes e Bryan Ruiz; Bas Dost.

Suplentes: Salin, Acuña, Ristovski, Lumor, Petrovic, Misic e Montero.

Benfica - Bruno Varela; Douglas, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Fejsa e Samaris; Rafa, Pizzi e Zivkovic; Jiménez

Suplentes: Svilar, Luisão, Jonas, Seferovic, Salvio, Cervi e Keaton Parks.

Árbitro: Carlos Xistra (AF Castelo Branco)