Pub

Encarnados tentam aproveitar a derrota do Sporting e continuar a perseguição ao FC Porto e ao penta

Benfica e Marítimo defrontam-se este sábado em jogo a contar para a 25.ª jornada da I Liga. O encontro é muito importante para os encarnados, que se podem distanciar do Sporting, que na sexta-feira saiu derrotado do campo do FC Porto.

Rui Vitória mantém o onze dos últimos jogos para receber os madeirenses, que têm vindo a recuperar de uma fase menos boa no campeonato.

Golos

Zivkovic puxa para dentro, atira de pé direito, a bola descreve um arco e vai entrar junto ao ângulo, longe de Charles que não consegue evitar o tento.

Charles ainda adivinha o lado, mas o remate sai forte e colocado, sem hipótese de defesa.

Grande golo do avançado brasileiro, após cruzamento de André Almeida na direita. Jonas acerta na trave, mas a bola entra mesmo.

Boa combinação de Zivkovic com Grimaldo, com este a vir de trás e a encostar para dentro da baliza.

Zivkovic coloca em Rafa, este combina com André Almeida que serve Jonas. O brasileiro aparece solto e à vontade, a atirar rasteiro e a inaugurar o marcador.

Casos

Cartão vermelho. Gamboa é expulso.

Rafa cai na área no duelo com Pablo e Zainadine, Hélder Malheiro assinala o castigo máximo a favor dos encarnados.

Melhores momentos

Jogada de insistência do Benfica, Jonas na área a atirar de pé direito, mas por cima.

Cervi atira às malhas laterais, tentou meter entre o poste e Charles, mas atirou para fora.

Jonas. Cabeceamento do brasileiro ao segundo poste, após cruzamento de Rafa.

Grande passe de Zivkovic, Cervi a fintar Charles e a meter para Pizzi, mas é assinalado o fora-de-jogo ao internacional português.

Que perigo. André Almeida a cruzar, Zainadine corta, mas atira contra a perna de Fábio Pacheco que por pouco marcava na própria baliza.

Rúben Ferreira a marcar o livre, opta por rematar diretamente à baliza, a sair ao lado do poste.

Defende Bruno Varela. Correa tenta o remate de meia distância, o guarda-redes encarnado afasta.

Falta de Joel sobre Rúben Dias.