Vitória por 5-2 sobre o grande rival

O Benfica venceu este domingo o Sporting no final da Taça da Liga por esclarecedores 5-1, naquele que foi também o primeiro troféu desta competição que as águias conseguiram vencer.

Na terceira edição da prova (os leões tinham ganho as outras duas ao Fundão), que se disputou em Sines, os leões tiveram sempre mais bola, pressionaram mais o rival, mas o Benfica defendeu-se sempre muito bem e acabou por ser mais eficaz, chegando ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Deives e Fernandinho.

Para o segundo tempo, o Benfica, a vencer por dois golos, optou por defender mais o resultado, jogando em claro contra-ataque. E tal como na primeira metade, a estratégia dos encarnados deu resultado, chegando a uma vantagem de cinco golos, com Robinho, Fábio Cecílio e novamente Fernandinho a fazer os três das águias na etapa complementar. Com guarda-redes avançado, os leões ainda reduziram para 5-2 nos derradeiros minutos, com Dieguinho e Divanei a serem os autores dos golos dos verde e brancos.