A 69.ª edição da Taça de Portugal de basquetebol será marcada pelo duelo Benfica-FC Porto, nos quartos de final, uma espécie de final antecipada da final a 8, que decorrerá em Braga, de quinta-feira a domingo.

O sorteio ditou que o clássico seja disputado na sexta-feira, pelas 21.00, no Pavilhão da Universidade do Minho, em Braga, o palco onde se desenrolarão todos os sete jogos da prova, cuja final está agendada para domingo, pelas 17.00.

O Benfica, que lidera o palmarés da Taça de Portugal, com 22 troféus conquistados, arrebatou as quatro últimas edições e volta a ostentar o papel de favorito, juntamente como o FC Porto, que conta 13 triunfos, o último em 2011/12.

"Já sabemos que vai ser um jogo muito difícil e complicado e vamos encarar este duelo com toda a seriedade. Vamos tentar integrar o mais rapidamente possível os dois novos jogadores, o Todic e o Damier Pitts, por forma a vencer o FC Porto", disse o capitão benfiquista, Tomás Barroso, ao sítio da Federação Portuguesa de Basquetebol.

Por seu lado, o treinador dos dragões, o espanhol Moncho López, também assumiu ao sítio federativo o favoritismo e está ávido para acabar com a hegemonia que o rival Benfica tem ostentado nas últimas quatro temporadas.

"Somos a única equipa que tem conseguido contestar a hegemonia do Benfica na Taça de Portugal. Para mim, é indiferente defrontar o nosso rival logo nos quartos de final. Para conquistarmos este troféu, teríamos sempre de defrontar o Benfica ao longo da competição", frisou Moncho López.

Os quartos de final abrem na quinta-feira, com o jogo entre o CAB Madeira e o Illiabum, seguindo-se o confronto entre o Eléctrico de Ponte de Sôr e o Galitos do Barreiro.

Na sexta-feira, e além do empolgante clássico, marcado para as 21:00, os quartos de final completam-se com o despique entre o Esgueira, a única equipa da Proliga (segundo escalão) que logrou atingir a final 8, e o Terceira Basket.

As meias-finais realizam-se no sábado e a final está programada para domingo, pelas 17.00.

"Espero que, no âmbito do projeto Cidade Europeia do Desporto, os adeptos venham a Braga apoiar as suas equipas e vibrar com a elite do basquetebol nacional, que vai estar em Braga nos próximos dias", destacou Sameiro Araújo, vereadora do desporto da Câmara Municipal de Braga.