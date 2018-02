Benfica e Jorge Jesus em tribunal: julgamento arranca sexta-feira

Pub

Após vários adiamentos, processo acerca da saída do treinador do clube da Luz tem início marcado para sexta-feira, dia 23.

O julgamento que opõe o Benfica ao treinador Jorge Jesus vai começar na próxima sexta-feira, dia 23, no Tribunal do Barreiro. Em causa, está a forma como o técnico abandonou o clube da Luz (para assinar pelo Sporting) no defeso de 2015.

O julgamento já teve sessões marcadas para os dias 13, 14, 19 e 20 de dezembro mas foi adiado. Sem entendimento entre as partes, para que o caso não seguisse para tribunal, a primeira sessão foi agora remarcada, segundo informa a imprensa desportiva esta segunda-feira.

Recorde-se que o Benfica exige 14 milhões de euros a Jorge Jesus, por considerar que o técnico começou a trabalhar para o Sporting durante o último mês de contrato com o Benfica, o de junho de 2015. Por sua vez, o treinador exige o pagamento do salário referente a esse derradeiro mês de ligação contratual, que o clube encarnado nunca terá liquidado.