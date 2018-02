O treinador do Sporting, Jorge Jesus, durante a conferência de imprensa de antecipação do jogo com o Benfica, da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no estádio de Alvalade em Lisboa, 02 de janeiro de 2018. TIAGO PETINGA/LUSA

Clube encarnado pedia 14 milhões de euros ao treinador do Sporting. Treinador reclamava último salário

Jorge Jesus e o Benfica chegaram a acordo, no diferendo sobre a saída do treinador do clube encarnado no verão de 2015, confirmou o DN junto de fonte próxima do agora treinador do Sporting.

O início do julgamento deste processo estava marcado para esta sexta-feira. Mas a boa relação entre Jorge Jesus e o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, terá ajudado ao desfecho amigável do caso.

O Benfica exigia 14 milhões de euros ao atual treinador do Sporting, um euro por cada adepto, por danos não patrimoniais, por ainda estar a cumprir contrato com os encarnados e já estava a trabalhar para os leões. O treinador leonino reclamava o pagamento do seu último salário na Luz.