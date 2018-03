Pub

O Belenenses e o Tondela empataram hoje 0-0, em jogo da 26.ª jornada da I Liga de futebol, disputado no Restelo, em Lisboa, mantendo-se as duas equipas afastadas da zona de descida.

Com este empate, Tondela e Belenenses são respetivamente 11.º e 12.º classificados com 29 pontos, mais oito do que Paços de Ferreira e Estoril Praia, as duas equipas que ocupam os lugares de despromoção.