Hassan Yebda (E) do Belenenses disputa a bola com Mateus (D) do Boavista no jogo da Primeira Liga disputado no estádio do Restelo em Lisboa, 9 de janeiro de 2018. MIGUEL A. LOPES/LUSA

Formação do Restelo esteve na frente do marcador mas Mateus, o tal do caso que possibilitou aos azuis ficarem na principal escalão em 2006, empatou. Homens de Domingos não vencem há dez partidas em todas as competições

Belo jogo no Restelo, o último da primeira volta, muito disputado entre dois clubes que outrora lutavam pelo título de quarto grande até porque já se sagraram campeões nacionais. Melhor o Belenenses na primeira parte disposto a colocar um ponto final no jejum de vitórias e a verdade é que o golo de Benny chegou sem grande surpresa, ainda que Vagner, o guarda-redes boavisteiro tenha muitas responsabilidades.



No segundo tempo o Boavista fez tudo o que estava ao seu alcance, de tal maneira que até desguarneceu a sua defesa mais do que o devido e o segundo golo do Belenenses não surgiu porque não calhou. Que o diga Nuno Tomás ou Maurides.



O destino costuma ser irónico e acabaria por ser Mateus, no último minuto do jogo, a fazer o empate no último minuto num lance polémico em que os azuis reclamam posição irregular do próprio Mateus, jogador que em 2006 foi alegadamente mal inscrito pelo Gil Vicente, permitindo que o Belenenses conseguisse na secretaria o que não obteve no campo - a secretaria.

Mau momento do Belenenses que somou o décimo encontro sem ganhar em todas as competições ao passo que o Boavista registou o segundo empate consecutivo. Os azuis estão em 11.º lugar com 19 pontos, menos dois que o Boavista que é 9.º.