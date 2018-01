Pub

Nas últimas dez épocas realizaram-se 15 dérbis, com os encarnados a vencer 13. Os azuis só conseguiram dois empates e há oito jogos que não festejam golos, um recorde absoluto

Belenenses e Benfica enfrentam--se nesta noite (21.00) no Restelo, a contar para a 20.ª jornada da Liga. Trata-se de um jogo com muita história no futebol nacional, mas que nas últimas dez temporadas tem sido marcado por um grande desequilíbrio. Tudo começou após uma vitória dos azuis, no Restelo, por 1-0, graças a um golo do brasileiro Weldon, que mais tarde representaria as águias. A equipa de Belém era orientada por Jorge Jesus, enquanto na Luz estava o espanhol José Antonio Camacho.

Depois disso, realizaram-se 15 dérbis, nos quais o Benfica conseguiu o impressionante registo de 13 vitórias e dois empates. É a terceira pior série do Belenenses nos confrontos com o rival da Luz em todas as competições, que poderá igualar a segunda maior de sempre, com 16 jogos sem triunfos azuis (entre 1979 e 1988). Pior, só as 21 partidas de jejum belenense entre 1967 e 1975.

Na atual série, o que impressiona mesmo são os golos, com os encarnados a faturarem 40 (à média de 2,6 por jogo), com o Belenenses a marcar apenas por duas vezes, através de Silas (2009), que atualmente é o treinador dos azuis, e pelo senegalês Diakité (2013), que valeu um empate a uma bola na Luz, na última vez que o triunfo não sorriu aos benfiquistas, então treinados por Jorge Jesus.

Nas últimas oito partidas entre as duas equipas, o Belenenses não conseguiu marcar - a pior série de sempre em todas as provas -, tendo sofrido 28 golos, dos quais dez foram da autoria de Jonas, que tem na equipa da cruz de Cristo a sua maior vítima em Portugal. Nas últimas dez épocas deste dérbi, só Mitroglou (seis golos) e Oscar Cardozo (cinco) se aproximaram do atual melhor marcador do campeonato.

Durante este período de dez temporadas, o Belenenses chegou mesmo a sofrer algumas goleadas, sobretudo no Estádio da Luz, de onde saiu em 2015 com uma pesada derrota por 6-0 e já nesta época por 5-0. Mas o Benfica também arrancou no Estádio do Restelo alguns triunfos expressivos, destacando-se os 4-0 em 2009-10 e ainda os 5-0 de 2016-17.

É esta sequência negativa que Jorge Silas, treinador que se estreou pelo Belenenses na jornada passada com um empate 0-0 no Funchal com o Marítimo, irá tentar interromper nesta noite, perante um Benfica que vem de três triunfos consecutivos, que lhe permitiram diminuir a desvantagem em relação, pelo menos, ao Sporting, uma vez que o FC Porto ainda tem em atraso a segunda parte do jogo com o Estoril.

Curiosamente, Silas e o seu adjunto José Pedro estiveram em campo na última vitória num dérbi, o tal 1-0, no Restelo, com Weldon a faturar aos 71 minutos, perante um Benfica com Luisão, David Luiz, Rui Costa, Oscar Cardozo, Di María, Nuno Gomes, entre outros.

O histórico entre os dois emblemas diz que o Benfica tem clara vantagem nos 153 jogos a contar para o campeonato nacional, somando 93 triunfos, dos quais 37 em casa do Belenenses, que totaliza 29 triunfos, dos quais 22 como visitado. Ainda assim, os encarnados já sofreram períodos de jejum perante os azuis do Restelo, o último dos quais entre 1996 e 1997, em que o Belenenses ganhou três dérbis consecutivos: duas vezes por 1-0 em casa e outra por 2-1 na Luz.

No entanto, a melhor sequência do clube da cruz de Cristo foi entre 1956 e 1958, em que somou três triunfos e três empates. Era um tempo em que o mítico Matateu era a grande estrela da equipa do Belenenses, tendo nessa série sem perder apontado cinco dos nove golos que marcou ao Benfica durante a sua carreira, que o coloca ainda hoje como o jogador que mais vezes marcou ao rival da Luz em jogos do campeonato.