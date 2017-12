Pub

Beira-Mar já repudiou a agressão

Um adepto do Beira-Mar agrediu o árbitro do encontro com o União de Lamas, da 12.ª jornada do campeonato distrital da Associação de Futebol de Aveiro. O clube já repudiou a agressão.

"O Beira-Mar lamenta os acontecimentos ocorridos hoje, que levaram à interrupção da partida contra o CF União de Lamas. A direção e os adeptos repudiam veemente qualquer ato de violência no desporto e não se reveem nas atitudes de hoje à tarde", sublinha o clube numa nota publicada na sua página oficial no Facebook.

Num vídeo, publicado no canal dos aveirenses no YouTube, pode ver-se como um adepto, equipado com as cores do Beira-Mar, agride a soco a equipa de arbitragem, quando esta se dirigia para os balneários do Estádio Mário Duarte, no final da primeira parte.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O jogo da 12.ª jornada dos campeonatos distritais de Aveiro foi interrompido, quando o União de Lamas vencia por 1-0.

"O Beira-Mar é e será sempre pelo fair-play e pela boa conduta desportiva. As nossas sinceras desculpas a todos os que estiveram presentes no Estádio, ao Clube Futebol União de Lamas e à imprensa", concluiu o comunicado.