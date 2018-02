Pub

Os bávaros voltaram este sábado a reforçar a liderança da liga alemã, depois de vencer no terreno do Mainz por 2-0, na 21.ª jornada. Perseguidores Bayer Leverkusen e Schalke 04 escorregaram

Com empate a zero do Bayer Leverkusen no campo do Friburgo, os bávaros passaram a ter, provisoriamente, 18 pontos de vantagem sobre o segundo classificado e estão cada vez mais perto de assegurar a sexta Bundesliga consecutiva.

No terreno do 16.ª e antepenúltimo classificado, o francês Franck Ribéry, aos 33 minutos, e o colombiano James Rodriguez, antigo jogador do FC Porto, aos 44, apontaram os golos do Bayern, que somou o 10.º jogo seguido a vencer em todas as competições.

Até final da ronda, a vantagem pode se encurtada para 17 pontos, caso o Eintracht Frankfurt vença domingo no campo do Augsburgo e suba do quinto ao segundo lugar.

Além do Bayer Leverkusen, também o Schalke 04 tropeçou, na receção ao Werder Bremen, com uma derrota por 2-1. O ucraniano Konoplyanka deu vantagem à formação da casa, aos 23 minutos, mas, contra 10, os forasteiros deram a volta na parte final, por Kruse, aos 79, e o austríaco Junuzovic, aos 90+3.

Wolfsburgo e Estugarda, que aparecem na luta pela manutenção, empataram a um golo, enquanto Hertha Berlim e Hoffenheim, emblema do meio da tabela, registaram igual resultado.