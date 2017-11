Pub

O Bayern Munique perdeu hoje terreno na liderança da liga alemã de futebol, ao perder por 2-1 em casa do Borussia Moenchengladbach, em jogo da 13.? jornada da "Bundesliga".

A equipa de Munique chegou ao intervalo a perder por 2-0 (golos do belga Thorgan Hazard, aos 39 minutos, de grande penalidade, e de Matthias Ginter, aos 44), com o chileno Arturo Vidal a reduzir, aos 74 minutos.

A segunda derrota da temporada coloca o Bayern Munique com 29 pontos, mais três do que o Leipzig, no qual alinha o português Bruma, que hoje recebeu e venceu (2-0) o Werder Bremen.

O Borussia Moenchengladbach, por seu turno, sobe ao quarto lugar da liga alemã, com os mesmos 24 pontos do que o Schalke 04, que hoje protagonizou uma espetacular "remontada" (4-4), depois de ter estado a perder por 4-0 com o Borussia Dortmund, jogo em que o português Raphael Guerreiro marcou.