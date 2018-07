Bayern anuncia Niko Kovac como treinador

O Bayern Munique oficializou na manhã desta sexta-feira Niko Kovac como treinador da sua equipa de futebol profissional para as próximas três temporadas.



Kovac é o atual técnico do Eintracht Frankfurt, quinto classificado da Bundesliga e grande sensação da temporada na Alemanha.



O croata fez a maior parte da sua carreira de jogador na Alemanha onde representou Hertha Berlim, Bayer Leverkusen, Hamburgo, Bayern Munique tendo pendurado as chuteiras ao serviço dos austríacos do Salzburgo.



Na base da escolha pesou bastante o facto de Kovac ser fluente em alemão, língua que domina na perfeição.