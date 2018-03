Pub

Dragões ganharam o encontro, com golos de Marcano e Brahimi. Rafael Leão entrou na história por ser o mais jovem de sempre a marcar num duelo entre as duas equipas.

O FC Porto venceu o Sporting na noite desta sexta-feira no Dragão e a nove jornadas do fina do campeonato os dragões ficam com mais oito pontos que o clube de Alvalade que no fundo são nove devido ao confronto direto (0-0 na primeira volta em Alvalade).

O encontro começou equilibrado com lances de perigo nas duas balizas. Marega atirava ao poste, Doumbia pedia penálti por falta de Dalot com Soares Dias, ajudado pelo VAR, a deixar o jogo seguir.

À passagem da meia-hora Marcano fez o primeiro numa jogada de insistência, contudo ao minuto 43 Doumbia, lesionado, foi rendido por Rafael Leão que na primeira vez que tocou na bola restabeleceu o empate após um soberbo passe de Bryan Ruiz.

No segundo tempo o FC Porto entrou a todo o gás e Brahimi fez o o 2-1 numa jogada que apanhou a defesa do Sporting bastante desequilibrada. O Sporting foi à procura do empate e podia ter obtido um resultado melhor, pois Bryan Ruiz atirou ao poste, Coates cabeceou ligeiramente por cima e Rafael Leão, novamente, falhou escandalosamente o bis após um soberbo centro de Ruben Ribeiro que havia entrado.

Em contrapartida Battaglia salvou em cima da linha uma bola de Marega que se encaminhava para a baliza.

Num jogo estranho em que o Sporting teve mais remates, mais cantos e mais posse de bola, o FC Porto venceu sem Rui Patrício ter feito uma única defesa

Veja o resumo da partida:

Eis os onzes:

FC Porto: Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Diogo Dalot; Herrera, Sérgio Oliveira, Otávio; Marega, Gonçalo Paciência Brahimi

Sporting: Rui Patrício, Ristovski, Coates, Mathieu, Coentrão; William Carvalho, Battaglia; Bryan Ruiz, Bruno Fernandes, Acuña; Doumbia.