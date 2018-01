Pub

Catalães apuraram-se para as meias-finais da Taça do Rei em futebol, ao vencer o Espanyol por 2-0, em Camp Nou, dando a volta ao resultado da primeira mão, no qual saiu derrotado por 1-0.

Bastaram 25 minutos para os catalães 'virarem' a eliminatória, tempo que precisou para marcar dois golos, o primeiro logo aos nove minutos, pelo internacional uruguaio Luis Suárez, e o segundo pelo incontornável Lionel Messi, aos 25.

O Espanyol conseguiu suster o ataque do 'Barça', que dominou o jogo e criou algumas oportunidades de golo que não finalizou, e na parte final da partida arriscou mais na tentativa de chegar ao golo que lhe daria a passagem para as meias-finais, mas a equipa Ernesto Valverde não deu quaisquer veleidades.

De salientar a estreia pelo 'Barça' do internacional brasileiro Philipe Coutinho, contratado aos ingleses do Liverpool por 160 milhões de euros, que entrou aos 68 minutos, a render Andrès Iniesta.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O internacional português André Gomes não foi titular e entrou aos 90+3 para o lugar do médio croata Ivan Rakitic, com o propósito de 'queimar tempo' nos últimos momentos da partida.

Já o outro internacional português do FC Barcelona, Nelson Semedo, que jogara os 90 minutos na última partida para a Liga, que terminou com a goleada de 5-0 ao Bétis, em Sevilha, nem sequer se sentou no 'banco'.

O 'Barça' junta-se assim nas meias-finais da Taça do Rei aos já apurados Valência, que eliminou o Alavés, o Leganés, que afastou o Real Madrid, e Sevilha, que deixou pelo caminho o Atlético Madrid.