Barcelona vence Deportivo e sagra-se campeão espanhol

Hat trick de Messi no 25.º título de campeão do Barcelona

O Barcelona sagrou-se este domingo campeão a quatro jornadas do final da Liga espanhola. A equipa catalã necessitava apenas de um empate na Corunha, frente ao Deportivo, para abrir o champanhe, mas não facilitou e venceu os galegos por 4-2, que com este resultado foram relegados para a II Divisão.

Este foi o 25.º título de campeão espanhol da história do Barcelona, o nono de Lionel Messi e de Andrés Iniesta (o jogador com mais anos no clube que se vai despedir no final desta temporada), e o primeiro dos portugueses André Gomes e Rúben Semedo (o defesa foi titular contra o Corunha).

O triunfo do Barcelona começou a ser construído cedo, com um golo de Philippe Coutinho logo aos sete minutos. Antes do intervalo, Messi fez o 2-0, mas Lucas Perez reduziu. No segundo tempo, Colak igualou a partida, mas o inevitável Messi, nos últimos oito minutos, selou a vitória com mais dois golos.