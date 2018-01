Pub

Tudo correu mal ao Barça na primeira mão dos quartos de final com o Espanhol. Messi falhou um penálti e o golo do triunfo da formação de Quique Flores surgiu em cima do apito final

Cinco meses depois o Barcelona voltou a perder uma partida oficial, ainda que a derrota seja recuperável na segunda mão dos quartos-de-final da Taça do Rei.



Nesta quarta-feira o Espanhol recebeu e bateu rival citadino por 1-0, numa partida em que osvisitantes tiveram quase sempre o domínio das operações e só não se colocaram em superioridade porque Diego López defendeu uma grande penalidade de Messi aos 61 minutos.

Nélson Semedo e André Gomes ficaram no banco e por lá estiveram até ao fim, bem a tempo de verem o jovem Oscar Melendo fazer o único golo do encontro aos 88 minutos. Dentro de uma semana o Barcelona terá, pelo menos, 120 minutos para encetar a recuperação.