Pub

A contratação do internacional brasileiro Philippe Coutinho ao Liverpool deixa o colosso catalão como o detentor do plantel mais valioso da história do futebol. E a loucura está à beira de atingir os quatro dígitos

Se há cinco, seis anos alguém ousasse dizer que um plantel de uma equipa de futebol podia chegar a um valor acumulado de mil milhões de euros essa declaração valeria uma forte contestação. Mas a verdade é que em Barcelona o clube mais representativo da Catalunha tem um grupo de jogadores avaliado (pelo site especializado Transfermarkt.pt) em 992,7 milhões de euros. Ou seja, estamos a bater à porta da loucura, que é como quem diz dos impensáveis quatro dígitos.

Fulcral para esta avaliação do Transfermarkt foi a contratação do médio brasileiro Philippe Coutinho ao Liverpool, que tem um valor de mercado na ordem dos 90 milhões de euros, ainda assim menos 30 do que aquilo que custou ao líder da Liga espanhola mas mais 25 do que a sua avaliação quando mostrava o seu potencial na cidade dos Beatles.

Não há mais nenhuma equipa que se aproxime do Barcelona, sendo bom referir que o clube dos portugueses Nélson Semedo e André Gomes na época passada valia menos 200 milhões de euros, sensivelmente. Para percebermos esta mudança temos de verificar o aumento de cotação de Messi, de 120 para 180 milhões, por força da sua renovação recente, e as contratações de Dembelé ao Borussia Dortmund e do já falado Coutinho; em contrapartida, saiu Neymar.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O Real Madrid, atual campeão europeu e espanhol, é o clube que se segue nesta lista. A equipa onde atua o português Cristiano Ronaldo está avaliada em 858 milhões, ainda assim mais 115 do que em 2016-17.

Olhando com pormenor para a avaliação global dos principais campeonatos de Espanha e de Inglaterra, há um detalhe que salta à vista. Na Premier League, que tem um valor global e acumulado de 6,42 mil milhões de euros, a riqueza está mais bem distribuída, com os três clubes com futebolistas mais valiosos - Manchester City, Chelsea e Manchester United - a estarem separados por meros 79 milhões. E, como se comprova, o dinheiro ainda é o espelho fiel dos resultados, pois são os três primeiros da tabela.

Já na Liga espanhola, que está cifrada em 4,36 mil milhões de euros, existe uma disparidade desconcertante. Do Valência, que é o quarto clube mais valioso, para o Barcelona há 700 milhões de euros de intervalo. E isto diz quase tudo...

Esta é uma espiral que parece não ter fim e que está bem patente nos números que apresentamos no quadro, mas há outros que revelam a curva ascendente de investimentos de ano para ano. Em 2014-15, o Barcelona tinha um plantel avaliado em 598 milhões de euros e nem era o clube com os intérpretes mais valorizados em Espanha, pois esse título pertencia ao Real Madrid (647). Assim, em menos de quatro anos, o Barcelona é avaliado em mais 400 milhões.

O espelho da Champions

Na tabela dos dez clubes com jogadores mais valiosos reparamos que entre os 11 primeiros há apenas um clube que não está nos oitavos-de--final da Liga dos Campeões - o Atlético de Madrid. Os colchoneros, com a contratação de Diego Costa, ficam com um plantel avaliado em 648 milhões de euros, quase mais 192 milhões do que na pretérita temporada, mas os resultados, esses, não têm correspondido ao investimento.

Nos dez primeiros, realce para os intrusos Bayern Munique e Paris Saint-Germain, num ranking dominado esmagadoramente por ingleses e espanhóis. O primeiro pela sua vasta história e que se traduz num domínio avassalador ao longo dos tempos na Bundesliga; os franceses pelos fundos sem fim do catari Nasser al-Khelaïfi, ao ponto de ter sido o Paris Saint-Germain, no último defeso, a contratar o futebolista mais caro de sempre; Neymar, 222 milhões de euros.

Sobre os clubes portugueses, mais uma vez o dinheiro é o espelho do que se passa nas quatro linhas. O FC Porto, que não fez uma contratação para o onze inicial, é o que tem o plantel mais bem avaliado, seguindo-se o Sporting e, por fim, o tetracampeão Benfica ,que liderava esta tabela na época passada com o seu plantel a ter um valor de 195 milhões de euros, mais 30 do que atualmente. Está bom de ver que para esta queda contribuíram as vendas de Ederson, Nélson Semedo, Lindelöf e Mitroglou, com o grego, curiosamente, a ser aquele que mais pesa na balança - 9,5 milhões de euros.

O futebolista com melhor cotação de mercado na nossa Liga é português, foi campeão europeu por Portugal em 2016 e atua no Sporting. Trata-se de William Carvalho (25M), que há ano e meio teve o seu pico ao ser avaliado em 30 milhões de euros pelo Transfermarkt.

No líder do campeonato, FC Porto, há futebolistas que têm aproveitado a boa temporada para se valorizarem, casos de Felipe (dez milhões de euros), Danilo Pereira (20), Brahimi (20), Aboubakar (13) e Marega, que há um ano valia quatro milhões e agora já vai em sete, sendo este um mero indicador, não sendo crível que os dragões se deixem aliciar por essa verba.

No Benfica, Rafa passou dos 15 para os dez milhões num ano. Mas Pizzi está estimado em 20 milhões, o seu máximo de sempre, ainda que a sua última avaliação date de junho último.