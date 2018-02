Pub

Liga e LNEC consideram que a bancada já está em condições, após obras. Estava interdita desde a suspensão do Estoril-FC Porto

A Liga Portugal anunciou esta sexta-feira, em comunicado, que a bancada do topo Norte do Estádio António Coimbra da Mota, casa do Estoril, já pode ser reaberta para o jogo com o Sporting, no próximo domingo.

A vistoria efetuada nestes últimos dias às obras decretadas após a suspensão do Estoril-FC Porto mereceu parecer positivo do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC).

Comunicado da Liga:

"A Liga Portugal, em função do relatório favorável dado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), vai reabrir a bancada do Topo Norte do Estádio António Coimbra da Mota.



Este topo será acessível já para o encontro da 21.ª jornada da Liga NOS, entre o Estoril Praia e o Sporting CP, aos portadores de bilhetes para o público em geral. Os associados do Sporting CP, por sugestão do clube visitado, farão o seu acesso através da Bancada Central Nascente. Esta decisão nada tem a ver com questões de segurança, mas com condições de acessibilidade, que estão alteradas, de forma temporária, face às obras em curso.



A Liga Portugal entende que estão reunidos os requisitos mínimos exigidos, em termos de sanitários, bares e acessos, pelo que ratifica a decisão e parecer do LNEC que deu indicações para a reabertura da bancada do Topo Norte."