Baliza dos 7-1 da Alemanha vendida para uma boa causa

O primeiro golo do pesadelo brasileiro do Mineirazo de 2014

Se a vida te der limões, faz uma limonada. Os responsáveis pelo Estádio Mineirão, onde o Brasil sofreu a maior humilhação da sua história quando foi goleado pela Alemanha por 7-1, no último Mundial2014, resolveram aplicar o ditado à memória trágica desse jogo e promoveram uma iniciativa que vai rentabilizar a trave e as redes de uma das balizas da partida "maldita".

Em parceria com o Consulado da Alemanha em Belo Horizonte e a Dahw, uma ONG alemã, vão ser colcoados a leilão 8150 pedaços das redes da baliza que encaixou os cinco golos alemães na primeira parte do famoso "Mineirazo", bem como o golo de honra do Brasil.

O preço base de licitação é de 71 euros (está fácil de perceber porquê, certo?), o que poderá permitir uma receita superior a 578 mil euros O dinheiro arrecadado por este projeto, intitulado Goleada do Bem, será destinado a instituições sociais brasileiras na área do desporto, da saúde e do apoio a crianças.

A trave da baliza segue para o Museu do Futebol alemão, em Dortmund. As outras trave e rede fazem aprte do acervo do museu do Mineirão.

"Temos a consciência que aquela partida foi traumática. Mas essa partida foi inesquecível e tornou o Mineirão parte da história. Quisemos aproveitar para tirar uma coisa positiva", destacou a gerente de Relações Institucionais do estádio, Ludmila Ximenes.