O Borussia Dortmund recetivo a negociar o avançado por 65 milhões de euros

O avançado Pierre-Emerick Aubameyang poderá ser o grande negócio do fecho de mercado de inverno. É que, segundo o jornal alemão Bild, o Arsenal terá apresentado uma proposta de 65 milhões de euros para a contratação do internacional gabonês, algo que será um recorde do clube londrino.

O Borussia Dortmund tinha fixado o preço do jogador em 70 milhões de euros, pelo que as partes estão cada vez mais próximas e o negócio pode ser mesmo oficializado nas próximas horas e, dessa forma, Aubameyang tornar-se-á o substituto de Alexis Sánchez, que entretanto foi para o Manchester United.

O Arsenal tinha fixado no início da época um recorde de transferências quando contratou o avançado francês Alexandre Lacazette ao Lyon por 53 milhões de euros, valor que estará agora prestes a ser ultrapassado.