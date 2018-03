Pub

A portuguesa ocupa esta sexta-feira o nono lugar do pentatlo dos Mundiais de pista coberta de atletismo, após a realização das três primeiras provas em Birmingham, em Inglaterra.

Lecabela Quaresma tem neste momento 2.745 pontos, numa prova liderada, após três provas, pela cubana Yorgelis Rodríguez (2.886), seguida da britânica Katarina Johnson-Thompson (2.873) e da austríaca Ivona Dadic (2.872).

Nos 60 metros obstáculos, a portuguesa conseguiu uma marca de 8,51 segundos, seguindo-se as suas melhores marcas do ano no salto em altura (1,76 metros) e no lançamento do peso (14,12).

O pentatlo concluiu-se ainda esta sexta-feira, com o salto em comprimento e com os 800 metros.