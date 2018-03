Pub

Pela primeira vez na história, todos os participantes de uma série dos 400 metros dos Mundiais de atletismo de pista coberta foram desclassificados por infringirem as regras, confirmou esta sexta-feira a Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF).

Na terceira série das eliminatórias dos 400 metros dos Mundiais de Birmingham, cinco atletas saíram da sua pista, infringindo o regulamento e por isso foram desclassificados.

Steven Gayle, Abdalleleh Haround, Austris Karpinskis, Alonzo Russell e o grande favorito, Bralon Taplin, vão ficar na história por terem cometido uma infração múltipla sem precedentes.

Depois de ter ganho sem problemas a sua série, com um tempo de 46,58 segundos, o costa-riquenho Nery Brenes, campeão mundial dos 400 metros em pista coberta em 2012, detentor do recorde dos campeonatos com uma marca de 45,11, também foi desclassificado na quinta série por invadir a pista do lado.