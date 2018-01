Atlético de Madrid volta aos triunfos e consolida o segundo lugar

Pub

O Atlético de Madrid voltou este domingo às vitórias, com triunfo 3-0 sobre o aflito Las Palmas, que o deixa a oito pontos do líder Barcelona, que ainda vai receber o Alavés, nesta 21.ª jornada da Liga espanhola.

Depois de terem sido afastados da Taça do Rei, com duas derrotas frente ao Sevilha, e de terem empatado com o Giurona para o campeonato, os colchoneros tiveram uma primeira parte discreta, mas na segunda marcaram em três contra-ataques, concluídos por Griezmann (61'), Fernando Torres (73') e Thomas Partey (88').

Uma recuperação de bola na defesa e lançamento longo para o avançado gaulês resultou no primeiro golo, sendo que no segundo Fernando Torres tirou um adversário do caminho antes de disparar para as redes adversárias.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O Las Palmas, penúltimo da classificação, ainda tentou evitar a derrota, mas os insulares acabaram por agravá-la, permitindo novo contragolpe de Ferreira Carrasco, concluído com passe para golo fácil de Partey.

Com este resultado, o conjunto de Diego Simeone aumentou para seis pontos o avanço para o Valência de Gonçalo Guedes (46-40), que no sábado foi goleado em casa 4-1 pelo Real Madrid, quarto classificado com 38 pontos, a dois do conjunto che.

O Leganés venceu o Espanyol por 3-2, com o central dos catalães, Mario Hermoso, a marcar três golos, sendo que dois foram na própria baliza. Ambas as equipas continuam na segunda metade da classificação, mas em águas tranquilas.