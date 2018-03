Pub

Formação de Jorge Jesus já conhece o seu adversário nos quartos-de-final da competição

O Atlético de Madrid é o adversário do Sporting nos quartos-de-final da Liga Europa. Este era talvez, a par do Arsenal, o adversário mais temido. Relembre-se que os colchoneros são vice-líderes do campeonato espanhol, atrás do Barcelona mas à frente do campeão europeu Real Madrid, e na última eliminatória atropelaram literalmente o Lokomotiv com um acumulado de 8-1 (3-0 e 5-1).



A formação espanhola tem como principais artífices os seus dianteiros Griezmann e Diego Costa. Na baliza está um velho conhecido de Jorge Jesus, o esloveno Oblak, titular do Benfica quando o treinador perdeu a final da Liga Europa nos penáltis diante do Sevilha, em Turim, na época 2013/2014.



Filipe Luís, defesa-esquerdo colchonero, fraturou o perónio esquerdo esta quinta-feira num lance com o português Éder e está fora dos jogos com os leões e, muito provavelmente, do Mundial 2018.

Quartos-de-final

Leipzig-Marselha

Arsenal-CSKA Moscovo

Atlético de Madrid-Sporting

Lazio-Salzburgo

As duas mãos estão agendadas para 5 e 12 de abril