Griezmann fez um hat trick na vitória gorda dos colchoneros em Sevilha (2-5). Barcelona está a sete pontos de distância.

O Atlético de Madrid goleou este domingo o Sevilha, fora de casa, por 2-5, em encontro da 25.ª jornada da liga espanhola de futebol. A equipa madrilena mantém-se, assim, a sete pontos do FC Barcelona, líder do campeonato.

O francês Antoine Griezmann foi a grande figura do encontro, ao marcar três golos, aos 42, 51 e 81 minutos (o segundo de grande penalidade), e fazer a assistência para o de Koke, aos 65'. A goleada fora iniciada por Diego Costa, aos 29'.

A formação local até começou bem e criou a primeira ocasião flagrante, mas, após quase meia hora de equilíbrio, desapareceu, na sequência do primeiro golo, oferta do argentino Banega. O compatriota Mercado também deu um, o quarto.

Na parte final, o Sevilha, que caiu para o sexto lugar da tabela, com 39 pontos (sendo ultrapassado pelo Villarreal), ainda atenuou o 'tamanho' do desaire, com tentos de Pablo Sarabia, aos 85 minutos, e do ex-benfiquista Nolito, aos 89'.

Antes, o Valência, quarto classificado, manteve-se a dois pontos do terceiro, o Real Madrid, ao vencer por 2-1 na receção à Real Sociedad.

Um 'bis' de Santi Mina, que marcou aos 34 e 68 minutos, e alguma sorte selaram o terceiro triunfo consecutivo da equipa de Gonçalo Guedes, que saiu aos 73 minutos, enquanto Mikel Oyarzabal apontou o tento da formação basca, aos 54.

A formação 'ché' passou a contar 49 pontos, contra 51 do Real Madrid, terceiro, que no sábado goleou por 4-0 na receção ao Alavés, enquanto a Real Sociedad manteve-se com 29, 10 acima da 'linha de água', no 14.º lugar.

Nos dois outros jogos do dia, os guarda-redes foram os protagonistas, com Asenjo a parar dois penáltis e Kepa um, garantindo os triunfos de Villarreal (1-0 ao Getafe) e Athletic (2-1 ao Málaga), respetivamente.

Em Villarreal, os locais adiantaram-se logo aos três minutos, pelo turco Enes Unal, mas o Getafe teve duas 'enormes' ocasiões para chegar à igualdade, em dois castigos máximos.

Mas, aos 36 minutos, Asenjo deteve o remate de Angel e, aos 51, fez o mesmo na resposta à tentativa de Jorge Molina, sendo, assim, determinante no triunfo do Villarreal, que saltou para o quinto posto, com 41 pontos.

Em Bilbau, o lanterna-vermelha Málaga foi o primeiro a marcar, aos 13 minutos, pelo marroquino Youssef En Nesiry, mas, ainda na primeira parte, o Ahtletic virou o resultado, por Markel Susaeta, aos 17, e Mikel San Jose, aos 44.

Na segunda parte, En Nesiry poderia ter empatado, mas viu a sua grande penalidade ser parada, de forma espetacular, por Kepa, aos 61 minutos. O marroquino acabaria expulso, por acumulação de amarelos, a seis minutos dos 90 regulamentares.

Com este triunfo, o Athletic saltou para o 12.º posto, com 31 pontos, enquanto o Málaga manteve-se na última posição, com apenas 13.