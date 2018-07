As previsões de dez conhecidos adeptos

É hoje à noite (20.30, Sport TV1) que Sporting e FC Porto disputam um lugar na final da Taça de Portugal de futebol. A partida, no Estádio José Alvalade, é o quinto round entre os dois clubes esta temporada. Fomos ouvir as previsões para a partida desta quarta-feira.

SPORTING

© Filipe Amorim / Global Imagens

Carlos Xavier, antigo capitão do Sporting

"Espero um jogo muito competitivo. O FC Porto chega a Alvalade com a vantagem de um golo e vem de uma vitória moralizadora com o Benfica. O Sporting também vem de resultados positivos e enfrenta este jogo como sendo do tudo ou nada, algo que não acontece tanto com o FC Porto por estar na liderança do campeonato. Espero que o Sporting jogue da mesma forma como jogou com o Atlético de Madrid, quando tinha de recuperar de dois golos, sendo que agora é só um, mas considero que tem todas as condições para dar a volta ao resultado, até porque vem de bons jogos em casa. Que os jogadores do Sporting deixem a pele em campo neste jogo e consigam o apuramento para a final da Taça de Portugal."

Dias Ferreira, ex- dirigente do Sporting

"Que o Sporting ganhe por números suficientes e consiga chegar à final da Taça de Portugal. Considero que o Sporting está mais pressionado que o FC Porto para conquistar este troféu, na medida em que os portistas têm melhores perspetivas de ganhar o campeonato. Que os jogadores joguem o que sabem, que é muito, mas quanto aos aspetos táticos a utilizar nesta partida, deixo para o Jorge Jesus, que sabe muito do assunto, como aliás se tem provado."

© CARLOS MANUEL MARTINS/GLOBAL IMAGENS

Tomaz Morais, treinador de râguebi

"Espero um Sporting a todo o gás para dar a volta à eliminatória e um FC Porto que vai tentar gerir a vantagem de um 1-0, mas sempre a olhar para a baliza de Rui Patrício, pois tem jogadores que podem fazer isso. Será um jogo intenso no qual o Sporting tem de dar tudo, à semelhança do que fez com o Atlético de Madrid. A equipa de Jorge Jesus está mais pressionada nesta partida porque, tendo em conta as expetativas para esta época, ganhar apenas uma Taça da Liga é pouco. Para este jogo diria aos jogadores que este jogo vale uma época e que têm toda a capacidade para o ganhar. Com a união que têm demonstrado tudo é possível."

Litos, ex-jogador do Sporting

"Estou à espera de um bom jogo e que o Sporting siga em frente, mas é uma tarefa difícil porque o FC Porto tem a vantagem de 1-0 e vem moralizado da vitória no clássico com o Benfica. O Sporting também está numa boa fase, a equipa está confiante, coesa e alegre com os resultados conseguidos e até a derrota do Benfica lhe abriu boas perspetivas de alcançar o segundo lugar, o que dá sempre mais motivação aos jogadores. Que os jogadores do Sporting pensem que conseguiram a Taça da Liga e que podem agora chegar à final da Taça de Portugal e vencê-la, o que pode embelezar a época que estão a fazer, apesar de o campeonato ser muito complicado. Se conseguirem conquistar a Taça e alcançarem o segundo lugar será uma época positiva."

© Global Notícias

Aldo Lima, humorista

"O 1-0 é recuperável. Estou a contar que o Sporting dê a volta. A avaliar pelas última exibições a equipa está bem e pode perfeitamente dar a volta. Claro que o desgaste físico é evidente e preocupa-me como adepto. Há muito que não fazíamos tantos jogos numa época, mas isso é bom e como disse nos últimos jogos a equipa esteve bem e está conseguiu dar a volta a resultados menos bons. O que o Sporting fez frente ao Atlético é notável... Agora são mais 90 minutos para as pernas dos jogadores. Se estivesse no papel do Jorge Jesus, o que diria aos jogadores na palestra? Penso que da parte motivacional a equipa não precisa de grandes discursos motivacionais, é mais ao nível do jogo e da estratégia e nesse aspeto o Jorge Jesus é o estratega mor e como ele diz tem de jogar com os que tem e os que tem são bons e num dia bom, a jogar como frente ao Atlético e ao Belenenses, conseguem vencer o FC Porto."

FC PORTO

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Pedro Marques Lopes, comentador

"Espero que o FC Porto entre em campo para ganhar apesar de ter uma vantagem de 1-0 na eliminatória. Considero que não há nenhum conforto nesta vantagem porque é escassa e o Sporting tem uma grande equipa e vem de excelentes jogos e, como tal, estará muito motivado, pois a Taça de Portugal é, neste momento, a competição que mais hipóteses terá de ganhar. Para este jogo lembraria aos jogadores do FC Porto que jogam com o brasão no peito que ajuda a ganhar. As vitórias são o melhor doping no futebol e a última conquistada no Estádio da Luz deverá ter colocado o plantel mais entusiasmado e ainda com mais empenho e, como tal, acredito que irá dar o tudo por tudo para chegar à final."

© Ivan Del Val / Global Imagens

José Guilherme Aguiar, ex-dirigente do FC Porto

"Espero que seja um jogo bem disputado com duas equipas com a moral em alta e que querem atingir a final da Taça de Portugal que é importante para os dois clubes, mesmo para o FC Porto se for campeão. O Sporting está mais pressionado para chegar à final sobretudo se ficar no terceiro lugar no campeonato, que não correspoderá a nada. Espero que o FC Porto seja a equipa que tem sido: forte, resistente, unida, com grande raça e força de vencer. A vantagem de 1-0 poderá ser importante porque o Sporting estará preocupado em marcar e não sofrer, enquanto o FC Porto, mesmo sofrendo, basta-lhe marcar para obrigar o Sporting a ter de fazer dois golos... Eu diria que os primeiros 30 minutos do jogo serão muito importantes porque depois o lado emocional tomará conta dos jogadores."

© Adelino Meireles/ Global Imagens

Carlos Tê, letrista

"Que haja um resultado positivo para o FC Porto que lhe permita ir à final da Taça de Portugal, mas espero que não entrem em Alvalade para defender a vantagem de 1-0, porque geralmente isso dá mau resultado. Tem de tentar marcar um golo, provavelmente aproveitando uma menor frescura do Sporting na segunda parte. No entanto, acho que vai ser um jogo com golos. O FC Porto está em duas frentes importantíssimas e pode conquistar títulos que não consegue há bastante tempo, como tal diria aos jogadores que este é um dos jogos da época, como aliás foi também o do último domingo no Estádio da Luz, que transmite sempre muita confiança à equipa, mas é preciso que não entrem em campo para defender o resultado."

© JOÃO MANUEL RIBEIRO/GLOBAL IMAGENS

António Lobo Xavier, político

"Parece-me que o FC Porto, que me tinha dado alguma angústia com as derrotas com o Paços de Ferreira e o Beleneneses, está a recuperar a melhor forma que já exibiu esta temporada, o que não será alheio o regresso do Marega, que é um jogador que dá mais confiança aos adeptos. Creio que será um bom jogo, no qual o Sporting vai tentar salvar a época. Eu não tinha jeito para ser treinador, pois não valorizaria muito a Taça de Portugal, dou mais importância ao campeonato, que não ganhamos há muito tempo. Acho, no entanto, que o 1-0 será suficiente embora o Sporting esteja bem e tenha mostrado personalidade depois da crise. Contudo, a vantagem e a moral dos jogadores vão resolver o jogo."

© REINALDO RODRIGUES / GLOBAL IMAGENS

Diogo Feio, político

"Espero um bom jogo porque estamos a falar de duas equipas que têm dado provas ao longo da época, pois chegaram longe nas competições europeias, estão nas meias-finais da Taça de Portugal, estiveram na final four da Taça da Liga e estão na luta pelo campeonato. O FC Porto tem uma vantagem importante, pois se marcar obriga o Sporting a fazer três golos, por isso não espero uma equipa a gerir o resultado porque essa não é a matriz do Sérgio Conceição, como tal espero um FC Porto pressionante, a tentar ganhar a bola num bloco muito alto. Diria aos jogadores que este é um jogo para ganhar porque dá acesso a uma final muito importante no futebol português, a qual não ganha há algum tempo e como tal esta é uma oportunidade de o FC Porto conquistar mais um troféu. Acredito que a vitória de domingo com o Benfica dará ainda mais motivação a uma equipa que tem mostrado elevados índices de motivação."