As limitações de Jorge Jesus contra o ímpeto da onda portista

Quinto round entre Sporting e FC Porto esta temporada. Depois de duas vitórias portistas - uma delas por 1-0 na primeira mão da meia--final da Taça de Portugal - e de dois empates a zero - um deles transformado em triunfo leonino nas grandes penalidades na semifinal da Taça da Liga -, hoje em Alvalade (20.30, Sport TV1) os verde e brancos têm uma última oportunidade para se desforrarem e atingir o Jamor.

Depois da boa imagem dada pelo sistema de três centrais do Sporting frente ao Atlético Madrid, voltar a utilizá-lo neste encontro era, no entender de Sérgio Vieira (ex-treinador do Moreirense) e Pedro Bouças (autor no blogue Lateral Esquerdo), uma forte hipótese. Contudo, devido às lesões de Piccini, Mathieu e André Pinto, todos em dúvida para o clássico, essa possibilidade terá esfriado. "Acreditava que Jorge Jesus pudesse surpreender com um sistema de três centrais, um pouco à semelhança do jogo com o Atlético Madrid, mas sem Mathieu e André Pinto é mais difícil. Dessa forma, creio que vai tentar manter a dinâmica dos últimos jogos", considerou ao DN o ex--técnico dos minhotos, 35 anos, que acredita que o "cansaço acumulado" pode ser um handicap para os leões. "As lesões no Sporting trazem limitações e aumentam dificuldades de Jorge Jesus em surpreender o FC Porto. Deverá apresentar apenas dois centrais", acrescentou o blogger e antigo treinador da equipa de futebol feminino do Futebol Benfica, 38 anos.

Já o FC Porto, na opinião de ambos, apresentará um onze e uma postura com muitas semelhanças ao que exibiu no domingo, no Estádio da Luz, na vitória sobre o Benfica. "Vindo o FC Porto de dois resultados positivos, Sérgio Conceição deverá querer dar estabilidade às opções iniciais. Só alguma questão do ponto de vista físico poderá alterar isso. Acredito que vá manter o onze da Luz", perspetivou Sérgio Vieira, corroborado por Pedro Bouças: "Olhando para os jogos entre os grandes esta época, percebe-se que este será um jogo muito tático, com os treinadores mais preparados para condicionar o adversário do que em criar dinâmicas para se superiorizarem com bola. Acredito que os avançados do FC Porto vão tentar condicionar os centrais do Sporting, como fizeram diante do Benfica, e obrigá-los a jogar direto para Bas Dost."

O fator casa e os duelos individuais

Sérgio Vieira espera um Sporting "em contra-ataque, como frente ao Atlético Madrid, através de Gelson, Bryan Ruiz, Acuña e Bas Dost, servidos por Bruno Fernandes" e um FC Porto a querer "manter a dinâmica ofensiva, que é bastante forte, a controlar os momentos que for possível e chegar a um golo que pode sentenciar a eliminatória, sem querer entregar a iniciativa ao Sporting".

Contudo, para o antigo adjunto de Domingos Paciência, Sá Pinto e Jesualdo Ferreira nos leões, o desfecho do clássico não se vai esgotar na tática. "O fator casa vai ser preponderante. O ambiente que se vai criar em Alvalade e as recentes vitórias são dois fatores importantes para o Sporting", frisou. "É um jogo em casa do Sporting e o estádio pode ajudar a galvanizar a equipa a partir para o jogo com mais confiança", sublinhou Pedro Bouças, com uma ressalva: "Não é isso que é expectável. O Sporting joga a época neste jogo, e o FC Porto para um bónus, pois é difícil imaginar o FC Porto a não ser campeão. O Sporting vai partir com mais responsabilidade, pressão e sabe que o golo adversário pode sentenciar a eliminatória. Não vejo o Sporting emocionalmente estável para superiorizar-se categoricamente."

O que é mais previsível, no entender do técnico que em 2015-16 levou o Fofó ao triplete, "será um encontro com muitos duelos, muito físico, pouco aprazível e resolvido num pormenor".

Entre os vários duelos importantes que perspetiva está o de Bas Dost com os centrais portistas, que deverão ser Felipe e Marcano. "Se o FC Porto obrigar o Sporting a recorrer ao jogo direto, é importante que Bas Dost consiga ganhar a primeira bola aos centrais e entregar a Bruno Fernandes e Gelson Martins", salientou. Do outro lado, também se espera que os avançados dos dragões consigam travar duelos importantes com os centrais leoninos, mas do ponto de vista defensivo. "O FC Porto tem uma agressividade muito importante na primeira fase de construção dos adversários. Soares e Marega cometem muitos erros com a bola, mas conseguem condicionar os defesas adversários. Se eles estiverem fresquinhos, vão obrigar o Sporting a mudar o estilo", anteviu.