As contas e milhões do 2.º lugar e o título à mercê do FC Porto

A derrota de ontem na Luz com o Tondela (ironicamente com golos de dois jogadores que se formaram no clube encarnado) pode ter grandes custos para o Benfica, já que as águias ficam quase de forma irremediável afastadas do título se o FC Porto vencer hoje o Marítimo (cinco pontos, que na realidade são seis devido à desvantagem no confronto direto) e, não menos importante, com o segundo lugar em risco - têm os mesmos pontos (77) que o Sporting, que venceu em Portimão, e no próximo sábado os encarnados visitam... Alvalade.

A questão do segundo lugar é não menos importante por uma razão: na próxima época, só o primeiro classificado da Liga portuguesa tem entrada na Liga dos Campeões (o segundo através de uma pré-eliminatória), enquanto o terceiro apenas entrará na Liga Europa. Logo à cabeça está um prémio de 15 milhões de euros entregue pela UEFA pela simples participação na fase de grupos da competição milionária. Depois cada vitória nesta fase vale 2,7 milhões, o empate 900 mil euros e há ainda as receitas do market pool e prémios maiores à medida que foram passando de fase.São todos estes milhões que fazem toda a diferença entre o segundo e o terceiro classificado do campeonato.

O dérbi do próximo sábado em Alvalade, relativo à penúltima jornada, ganha por isso agora uma importância extrema nesta luta pelos milhões do segundo lugar. Caso uma ou outra equipa vença, garante automaticamente a segunda posição - por assegurar três pontos de avanço e também a vantagem no confronto direto (após o empate a um, na primeira volta, na Luz).

Caso se repita a igualdade em Alvalade, passa-se para o critério seguinte no desempate que são os golos entre ambos no confronto direto. Se no próximo sábado se verificar nova igualdade a um golo, então o desempate será feito com o total de golos marcados no campeonato, e aqui o Benfica leva uma clara vantagem sobre o Sporting - 79 contra 62.

Resta dizer que na última jornada o Benfica recebe o Moreirense e o Sporting desloca-se à Madeira para medir forças com o Marítimo. São estas contas, ainda algo complexas, que poderão ser determinantes no desfecho do segundo lugar e a consequente entrada na Liga dos Campeões.

Quanto à questão do título, será preciso esperar pelo desfecho do jogo de hoje do FC Porto na Madeira. Se os dragões vencerem o Marítimo ficam lançados para conquistarem a I Liga, cinco anos depois, pois passam a liderar o campeonato com cinco pontos de vantagem para os dois rivais e ficam em condições de serem campeões nacionais já no próximo fim de semana.

Os portistas - que ainda vão enfrentar Feirense (em casa) e Vitória de Guimarães (fora) - tem vantagem no confronto direto com benfiquistas e sportinguistas. Por isso, se ganharem ao Marítimo, basta-lhes-à um empate frente ao Feirense, no domingo - ou uma igualdade entre Sporting e Benfica, no sábado - para fazerem a festa a uma jornada do fim da I Liga.