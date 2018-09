As cinco mais surpreendentes derrotas alemãs em fases finais

Alemanha é o 5.º país campeão a perder no início da defesa do título

Os germânicos traziam para esta competição uma camisola com quatro estrelas, tantas quanto os títulos mundiais que já conquistaram ao longo dos anos (1954, 1974, 1990 e 2014). Porém, quando se esperava uma entrada fulgurante do atual campeão, estes acabaram surpreendidos pelos mexicanos ao perderem por 1-0.

Se olharmos a fases finais em que os alemães participaram na sua história, é preciso recuar até ao Euro 2000 para encontrara última derrota surpreendente deste conjunto. Na altura a Alemanha de Ribbeck procurava uma vitória para se manter em prova, ao passo que a seleção orientada por Humberto Coelho cumpria calendário pois lá levava qualificação para a fase seguinte no bolso. O jogo acabou 3-0 a a favor de Portugal e Sérgio Conceição, atual treinador do FC Porto, foi o jogador em destaque no encontro ao apontar os três golos.

Dois anos antes, no Mundial de 1998 em França, aconteceu uma surpresa nos quartos-de-final quando os germânicos perderam 3-0 com a Cróacia. A expulsão de Worns aos 40 minutos complicou a vida para a equipa de Berti Vogts que viu a sua equipa sofrer golos de Jarni, Vlaovic e Suker.

Nesta caminhada andamos mais quatro anos para trás até ao Mundial dos Estados Unidos e paramos num outro jogo dos quartos-de-final. A Alemanha de Matthaus, Voller e Klinsmann caiu aos pés de uma super Bulgária por 2-1 onde jogadores como Stoichkov, e os nossos conhecidos Balakov e Iordanov levaram a melhor.

1992 foi o ano dourado da Dinamarca num Europeu para o qual foi chamada à última hora para o lugar da Jugoslávia. O caminho dos nórdicos cruzou-se com os alemães na final. De um lado estava uma seleção que estava a pasmar a Europa com um jovem Schmeichel na baliza e Brian Laudrup como estrela, do outro uma Alemanha de créditos firmados que vinha da conquista do título mundial dois anos antes e contava com atletas como Kohler, Hassler, Sammer ou Klinsmann. A história fez-se com golos de Jensen e Vilfort a favor dos dinamarqueses.

Por último, o capítulo final dos desaires mais surpreendentes dos alemães termina em 1958 na Suécia. Num Mundial disputado por 16 equipas, a Alemanha haveria de enfrentar a França para definir o terceiro e o quarto lugar da competição. O jogo terminaria 6-3 a favor dos gauleses, muito por culpa do avançado Just Fontaine que apontou quatro dos seis golos da sua equipa, terminando a prova como máximo goleador com 13 tentos apontados.

