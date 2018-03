Pub

O videoárbitro é João Pinheiro

Artur Soares Dias foi o escolhido para arbitrar o FC Porto - Sporting, que se joga esta sexta-feira à noite no Estádio do Dragão.

O árbitro da Associação de Futebol do Porto terá como assistentes Rui Licínio e Paulo Soares, tendo Manuel Mota como quarto árbitro e João Pinheiro como videoárbitro.

O árbitro, de 38 anos, vai dirigir pela quarta vez esta temporada o FC Porto, depois de ter estados nos triunfos no terreno do Desportivo de Chaves (4-0) e em casa frente ao Vitória de Guimarães (4-2), para a Liga, além da receção ao Portimonense (3-2), para a Taça.

O juiz portuense apenas esteve numa partida do Sporting esta temporada, no triunfo na visita ao Feirense, por 3-2.

Artur Soares Dias estará pela quinta vez num clássico entre FC Porto e Sporting, sempre no Estádio do Dragão e para o campeonato, a última das quais há duas temporadas, no triunfo por 3-1 dos 'leões'.

Antes, Soares Dias tinha estado nos triunfos dos 'dragões' em 2014/15, por 3-0, em 2013/14, por 3-1, e 2010/11, por 3-2.

Os 'dragões' lideram a I Liga, com cinco pontos de avanço sobre o Benfica, que joga no sábado com o Marítimo, e sobre o Sporting.