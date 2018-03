Pub

Equipa de Wenger colocou ponto final a ciclo de quatro derrotas consecutivas e está com um pé nos quartos-de-final após vencer por 2-0 em Milão. Avançado português decisivo no triunfo sobre o Zenit

O Arsenal de Arsène Wenger deu esta quinta-feira um valente safanão na crise de resultados (vinham de uma série de quatro derrotas consecutivas) e arrancou uma importante vitória em Milão, batendo o AC Milan, por 2-0, no jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, um resultado que abre boas perspetivas para os gunners seguirem em frente na prova.

Com o português André Silva fora dos titulares (entrou aos 68" para o lugar de Cutrone), a equipa dirigida pelo antigo internacional italiano Gennaro Gattuso viu o Arsenal construir o resultado ainda no decorrer da primeira parte, com golos de Mkhitaryan (15") e Aaron Ramsey (45"), ambos com assistências de Mesut Ozil.

Numa altura em que são cada vez maiores os rumores que apontam para a saída de Wenger no final da época (ainda ontem o selecionador alemão Joachim Löw foi apontado ao cargo), este resultado vem colocar um pouco de água na fervura na ira dos adeptos ingleses, pois a margem de dois golos deixa os gunners com um pé nos quartos-de-final da Liga Europa.

Em Madrid, terá acabado o sonho do internacional português Manuel Fernandes em poder seguir para os "quartos", já que o Lokomotiv de Moscovo foi derrotado pelo Atlético com três golos sem resposta, num jogo que teve a particularidade de colocar frente a frente os dois avançados da final do Euro2016: o francês Griezmann (Atlético) e o português Éder (Lokomotiv). Saul Niguez colocou os espanhóis em vantagem aos 22 minutos. Na segunda parte, Diego Costa (47") e Koke (90") fixaram o resultado final que deixa o Atlético Madrid com o pé na fase seguinte da competição.

Na Alemanha, o RB Leipzig bateu o Zenit por 2-1, com um jogador português em destaque: Bruma marcou o primeiro golo dos germânicos, aos 56". Foi o quinto golo do avançado esta temporada ao serviço do atual sexto classificado do futebol alemão. O outro foi da autoria de Timo Werner.

A grande supresa da ronda de ontem, contudo, foi o triunfo dos austríacos do RB Salzburgo no campo do Borussia de Dortmund (o português Raphael Guerreiro não jogou devido a lesão), por 2-1. A equipa patrocinada pela marca de bebidas energéticas chegou a ter uma vantagem de dois golos, ambos da autoria do sueco Valon Berisha, o primeiro de grande penalidade. O máximo que os alemães conseguiram foi reduzir por Andre Schuerrle, aos 62 minutos, um resultado que obriga os germânicos a vencerem na Áustria dentro de oito dias por mais de um golo de diferença.

Quanto aos restantes jogos, o Olympique de Lyon, do guarda-redes português Anthony Lopes deu também um passo importante rumo à qualificação, ao vencer na Rússia o CSKA por 1-0, golo da autoria de Marcelo, aos 68". O Marselha, outra equipa francesa ainda na prova, onde atua o central português Rolando, recebeu e venceu o Athletic de Bilbau, por 3-1. Lucas Ocampos (1") e Payet (14") davam já vantagem aos marselheses ao intervalo. Os espanhóis ainda reduziram através de uma grande penalidade de Aritz Aduriz, mas novamente Ocampos fixou o resultado final. Por último, a Lazio (Nani entrou aos 85") consentiu um empate caseiro a dois golos diante do Dínamo de Kiev e complicou o apuramento.