Arsenal-Atlético Madrid e Marselha-Salzburgo nas meias-finais

O sorteio das meias-finais da Liga Europa, realizado esta sexta-feira, ditou um confronto entre os espanhóis do Atlético Madrid e os ingleses do Arsenal e entre os franceses do Marselha e os austríacos do Salzburgo.

A primeira mão vai realizar-se a 26 de abril, em Maselha e Londres, e a segunda uma semana depois, a 3 de maio, em Salzburgo e Madrid.

Quem seguir em frente irá garantir um lugar na final, agendada para 16 de maio, em Lyon.